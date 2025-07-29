货币 / MMC
MMC: Marsh & McLennan Companies Inc
197.35 USD 0.43 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MMC汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点197.09和高点198.45进行交易。
关注Marsh & McLennan Companies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MMC新闻
日范围
197.09 198.45
年范围
196.17 248.01
- 前一天收盘价
- 196.92
- 开盘价
- 197.86
- 卖价
- 197.35
- 买价
- 197.65
- 最低价
- 197.09
- 最高价
- 198.45
- 交易量
- 306
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- -4.04%
- 6个月变化
- -18.95%
- 年变化
- -11.64%
