通貨 / MMC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MMC: Marsh & McLennan Companies Inc
196.15 USD 1.29 (0.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MMCの今日の為替レートは、-0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり195.01の安値と198.43の高値で取引されました。
Marsh & McLennan Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMC News
- マーシュ・マクレナン、四半期配当0.90ドルを発表
- Marsh McLennan declares $0.90 quarterly dividend
- BRO Stock Trading at a Discount to Industry at 19.69X: Time to Hold?
- マーシュ・アンド・マクレナン株、52週安値の196.24ドルを記録
- Marsh & McLennan stock hits 52-week low at $196.24
- 株価高騰は一時的な労働市場冷却への期待を反映 - ゴールドマン・サックス
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- エイオンの人材投資と高い利益率が競合他社との差別化を図る
- Aon’s investments in talent, strong margins set it apart from peers
- Zacks Industry Outlook Highlights Brown and Brown, Marsh & McLennan, Arthur J. Gallagher and Willis Towers Watson Public
- Top Stock Reports for Johnson & Johnson, SAP & Coca-Cola
- 4 Insurance Brokerage Stocks to Watch Amid Increased Digitalization
- Marsh & McLennan Broadens Footprint in Nashville With Robins Deal
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Can Willis Tower's Gemini Redefine How Insurers Manage Complex Risks?
- Hartford Capital Appreciation Fund Q2 2025 Commentary
- Arthur J. Gallagher Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Hartford Quality Value ETF Q2 2025 Commentary
- Brown & Brown Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Aflac Loads the Buyback Cannon as New Sales Signal Strength
- Marsh launches insurance facility for US freight brokers
- Janus Henderson Global Sustainable Equity (ADR) Managed Account Q2 2025 Commentary
- Marsh & McLennan Stock: Undervalued, Double-Digit Dividend Growth
- Arthur J. Gallagher Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Up Y/Y
1日のレンジ
195.01 198.43
1年のレンジ
195.01 248.01
- 以前の終値
- 197.44
- 始値
- 195.01
- 買値
- 196.15
- 買値
- 196.45
- 安値
- 195.01
- 高値
- 198.43
- 出来高
- 2.727 K
- 1日の変化
- -0.65%
- 1ヶ月の変化
- -4.62%
- 6ヶ月の変化
- -19.45%
- 1年の変化
- -12.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K