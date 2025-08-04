FiyatlarBölümler
MMC: Marsh & McLennan Companies Inc

196.76 USD 0.61 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MMC fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 196.07 ve Yüksek fiyatı olarak 197.83 aralığında işlem gördü.

Marsh & McLennan Companies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

MMC haberleri

Günlük aralık
196.07 197.83
Yıllık aralık
195.01 248.01
Önceki kapanış
196.15
Açılış
197.27
Satış
196.76
Alış
197.06
Düşük
196.07
Yüksek
197.83
Hacim
3.208 K
Günlük değişim
0.31%
Aylık değişim
-4.33%
6 aylık değişim
-19.20%
Yıllık değişim
-11.90%
21 Eylül, Pazar