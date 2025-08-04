통화 / MMC
MMC: Marsh & McLennan Companies Inc
196.76 USD 0.61 (0.31%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MMC 환율이 오늘 0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 196.07이고 고가는 197.83이었습니다.
Marsh & McLennan Companies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
196.07 197.83
년간 변동
195.01 248.01
- 이전 종가
- 196.15
- 시가
- 197.27
- Bid
- 196.76
- Ask
- 197.06
- 저가
- 196.07
- 고가
- 197.83
- 볼륨
- 3.208 K
- 일일 변동
- 0.31%
- 월 변동
- -4.33%
- 6개월 변동
- -19.20%
- 년간 변동율
- -11.90%
