Valute / MMC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MMC: Marsh & McLennan Companies Inc
196.76 USD 0.61 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MMC ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 196.07 e ad un massimo di 197.83.
Segui le dinamiche di Marsh & McLennan Companies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMC News
- AJG Stock Trades at a Discount: Time to Invest or Hold Off?
- Marsh McLennan dichiara dividendo trimestrale di $0,90
- Marsh McLennan declares $0.90 quarterly dividend
- BRO Stock Trading at a Discount to Industry at 19.69X: Time to Hold?
- Il titolo di Marsh & McLennan tocca il minimo di 52 settimane a $196,24
- Marsh & McLennan stock hits 52-week low at $196.24
- I titoli azionari elevati riflettono le speranze di un raffreddamento temporaneo del mercato del lavoro - Goldman Sachs
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- Gli investimenti di Aon nei talenti e i forti margini la distinguono dai concorrenti
- Aon’s investments in talent, strong margins set it apart from peers
- Zacks Industry Outlook Highlights Brown and Brown, Marsh & McLennan, Arthur J. Gallagher and Willis Towers Watson Public
- Top Stock Reports for Johnson & Johnson, SAP & Coca-Cola
- 4 Insurance Brokerage Stocks to Watch Amid Increased Digitalization
- Marsh & McLennan Broadens Footprint in Nashville With Robins Deal
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Can Willis Tower's Gemini Redefine How Insurers Manage Complex Risks?
- Hartford Capital Appreciation Fund Q2 2025 Commentary
- Arthur J. Gallagher Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Hartford Quality Value ETF Q2 2025 Commentary
- Brown & Brown Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Aflac Loads the Buyback Cannon as New Sales Signal Strength
- Marsh launches insurance facility for US freight brokers
- Janus Henderson Global Sustainable Equity (ADR) Managed Account Q2 2025 Commentary
- Marsh & McLennan Stock: Undervalued, Double-Digit Dividend Growth
Intervallo Giornaliero
196.07 197.83
Intervallo Annuale
195.01 248.01
- Chiusura Precedente
- 196.15
- Apertura
- 197.27
- Bid
- 196.76
- Ask
- 197.06
- Minimo
- 196.07
- Massimo
- 197.83
- Volume
- 3.208 K
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- -4.33%
- Variazione Semestrale
- -19.20%
- Variazione Annuale
- -11.90%
20 settembre, sabato