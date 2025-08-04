QuotazioniSezioni
Valute / MMC
MMC: Marsh & McLennan Companies Inc

196.76 USD 0.61 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MMC ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 196.07 e ad un massimo di 197.83.

Segui le dinamiche di Marsh & McLennan Companies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
196.07 197.83
Intervallo Annuale
195.01 248.01
Chiusura Precedente
196.15
Apertura
197.27
Bid
196.76
Ask
197.06
Minimo
196.07
Massimo
197.83
Volume
3.208 K
Variazione giornaliera
0.31%
Variazione Mensile
-4.33%
Variazione Semestrale
-19.20%
Variazione Annuale
-11.90%
