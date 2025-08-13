Divisas / MMC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MMC: Marsh & McLennan Companies Inc
197.44 USD 0.52 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MMC de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 197.07, mientras que el máximo ha alcanzado 199.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Marsh & McLennan Companies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMC News
- Marsh McLennan declara dividendo trimestral de 0,90 dólares
- Marsh McLennan declara dividendo trimestral de $0.90
- Marsh McLennan declares $0.90 quarterly dividend
- BRO Stock Trading at a Discount to Industry at 19.69X: Time to Hold?
- Las acciones de Marsh & McLennan caen a mínimos de 52 semanas a 196,24 dólares
- Acciones de Marsh & McLennan tocan mínimos de 52 semanas a $196.24
- Marsh & McLennan stock hits 52-week low at $196.24
- Acciones elevadas reflejan esperanzas de enfriamiento temporal del mercado laboral
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- Las inversiones de Aon en talento y sus fuertes márgenes la diferencian de sus homólogas
- Inversiones de Aon en talento y sólidos márgenes la destacan entre competidores
- Aon’s investments in talent, strong margins set it apart from peers
- Zacks Industry Outlook Highlights Brown and Brown, Marsh & McLennan, Arthur J. Gallagher and Willis Towers Watson Public
- Top Stock Reports for Johnson & Johnson, SAP & Coca-Cola
- 4 Insurance Brokerage Stocks to Watch Amid Increased Digitalization
- Marsh & McLennan Broadens Footprint in Nashville With Robins Deal
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Can Willis Tower's Gemini Redefine How Insurers Manage Complex Risks?
- Hartford Capital Appreciation Fund Q2 2025 Commentary
- Arthur J. Gallagher Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Hartford Quality Value ETF Q2 2025 Commentary
- Brown & Brown Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Aflac Loads the Buyback Cannon as New Sales Signal Strength
- Marsh launches insurance facility for US freight brokers
Rango diario
197.07 199.86
Rango anual
196.17 248.01
- Cierres anteriores
- 196.92
- Open
- 197.86
- Bid
- 197.44
- Ask
- 197.74
- Low
- 197.07
- High
- 199.86
- Volumen
- 3.391 K
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- -4.00%
- Cambio a 6 meses
- -18.92%
- Cambio anual
- -11.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B