MMC: Marsh & McLennan Companies Inc
196.92 USD 1.23 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MMC за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 196.17, а максимальная — 197.80.
Следите за динамикой Marsh & McLennan Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
196.17 197.80
Годовой диапазон
196.17 248.01
- Предыдущее закрытие
- 198.15
- Open
- 197.80
- Bid
- 196.92
- Ask
- 197.22
- Low
- 196.17
- High
- 197.80
- Объем
- 3.509 K
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- -4.25%
- 6-месячное изменение
- -19.13%
- Годовое изменение
- -11.83%
