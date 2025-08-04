Devises / MMC
MMC: Marsh & McLennan Companies Inc
196.76 USD 0.61 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MMC a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 196.07 et à un maximum de 197.83.
Suivez la dynamique Marsh & McLennan Companies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
196.07 197.83
Range Annuel
195.01 248.01
- Clôture Précédente
- 196.15
- Ouverture
- 197.27
- Bid
- 196.76
- Ask
- 197.06
- Plus Bas
- 196.07
- Plus Haut
- 197.83
- Volume
- 3.208 K
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- -4.33%
- Changement à 6 Mois
- -19.20%
- Changement Annuel
- -11.90%
20 septembre, samedi