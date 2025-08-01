Währungen / MMC
MMC: Marsh & McLennan Companies Inc
196.15 USD 1.29 (0.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MMC hat sich für heute um -0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 195.01 bis zu einem Hoch von 198.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Marsh & McLennan Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
195.01 198.43
Jahresspanne
195.01 248.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 197.44
- Eröffnung
- 195.01
- Bid
- 196.15
- Ask
- 196.45
- Tief
- 195.01
- Hoch
- 198.43
- Volumen
- 2.727 K
- Tagesänderung
- -0.65%
- Monatsänderung
- -4.62%
- 6-Monatsänderung
- -19.45%
- Jahresänderung
- -12.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K