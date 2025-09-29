LOB-PA股票今天的价格是多少？ Live Oak Bancshares, Inc.股票今天的定价为25.9300。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为26.0000，交易量达到3。LOB-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Live Oak Bancshares, Inc.股票是否支付股息？ Live Oak Bancshares, Inc.目前的价值为25.9300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.55%和USD。实时查看图表以跟踪LOB-PA走势。

如何购买LOB-PA股票？ 您可以以25.9300的当前价格购买Live Oak Bancshares, Inc.股票。订单通常设置在25.9300或25.9330附近，而3和0.31%显示市场活动。立即关注LOB-PA的实时图表更新。

如何投资LOB-PA股票？ 投资Live Oak Bancshares, Inc.需要考虑年度范围24.9100 - 26.0100和当前价格25.9300。许多人在以25.9300或25.9330下订单之前，会比较2.98%和。实时查看LOB-PA价格图表，了解每日变化。

Live Oak Bancshares, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Live Oak Bancshares, Inc.的最高价格是26.0100。在24.9100 - 26.0100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Live Oak Bancshares, Inc.的绩效。

Live Oak Bancshares, Inc.股票的最低价格是多少？ Live Oak Bancshares, Inc.（LOB-PA）的最低价格为24.9100。将其与当前的25.9300和24.9100 - 26.0100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LOB-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。