LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.
今日LOB-PA汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点25.8500和高点26.0100进行交易。
关注Live Oak Bancshares, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LOB-PA股票今天的价格是多少？
Live Oak Bancshares, Inc.股票今天的定价为25.9300。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为26.0000，交易量达到3。LOB-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Live Oak Bancshares, Inc.股票是否支付股息？
Live Oak Bancshares, Inc.目前的价值为25.9300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.55%和USD。实时查看图表以跟踪LOB-PA走势。
如何购买LOB-PA股票？
您可以以25.9300的当前价格购买Live Oak Bancshares, Inc.股票。订单通常设置在25.9300或25.9330附近，而3和0.31%显示市场活动。立即关注LOB-PA的实时图表更新。
如何投资LOB-PA股票？
投资Live Oak Bancshares, Inc.需要考虑年度范围24.9100 - 26.0100和当前价格25.9300。许多人在以25.9300或25.9330下订单之前，会比较2.98%和。实时查看LOB-PA价格图表，了解每日变化。
Live Oak Bancshares, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Live Oak Bancshares, Inc.的最高价格是26.0100。在24.9100 - 26.0100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Live Oak Bancshares, Inc.的绩效。
Live Oak Bancshares, Inc.股票的最低价格是多少？
Live Oak Bancshares, Inc.（LOB-PA）的最低价格为24.9100。将其与当前的25.9300和24.9100 - 26.0100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LOB-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LOB-PA股票是什么时候拆分的？
Live Oak Bancshares, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.0000和3.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.0000
- 开盘价
- 25.8500
- 卖价
- 25.9300
- 买价
- 25.9330
- 最低价
- 25.8500
- 最高价
- 26.0100
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 2.98%
- 6个月变化
- 3.55%
- 年变化
- 3.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值