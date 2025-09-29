报价部分
货币 / LOB-PA
LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.

25.9300 USD 0.0700 (0.27%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LOB-PA汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点25.8500和高点26.0100进行交易。

关注Live Oak Bancshares, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

LOB-PA股票今天的价格是多少？

Live Oak Bancshares, Inc.股票今天的定价为25.9300。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为26.0000，交易量达到3。LOB-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Live Oak Bancshares, Inc.股票是否支付股息？

Live Oak Bancshares, Inc.目前的价值为25.9300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.55%和USD。实时查看图表以跟踪LOB-PA走势。

如何购买LOB-PA股票？

您可以以25.9300的当前价格购买Live Oak Bancshares, Inc.股票。订单通常设置在25.9300或25.9330附近，而3和0.31%显示市场活动。立即关注LOB-PA的实时图表更新。

如何投资LOB-PA股票？

投资Live Oak Bancshares, Inc.需要考虑年度范围24.9100 - 26.0100和当前价格25.9300。许多人在以25.9300或25.9330下订单之前，会比较2.98%和。实时查看LOB-PA价格图表，了解每日变化。

Live Oak Bancshares, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Live Oak Bancshares, Inc.的最高价格是26.0100。在24.9100 - 26.0100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Live Oak Bancshares, Inc.的绩效。

Live Oak Bancshares, Inc.股票的最低价格是多少？

Live Oak Bancshares, Inc.（LOB-PA）的最低价格为24.9100。将其与当前的25.9300和24.9100 - 26.0100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LOB-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LOB-PA股票是什么时候拆分的？

Live Oak Bancshares, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.0000和3.55%中可见。

日范围
25.8500 26.0100
年范围
24.9100 26.0100
前一天收盘价
26.0000
开盘价
25.8500
卖价
25.9300
买价
25.9330
最低价
25.8500
最高价
26.0100
交易量
3
日变化
-0.27%
月变化
2.98%
6个月变化
3.55%
年变化
3.55%
