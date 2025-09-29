- Panorámica
LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.
El tipo de cambio de LOB-PA de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.8500, mientras que el máximo ha alcanzado 26.0100.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Live Oak Bancshares, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LOB-PA hoy?
Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) se evalúa hoy en 25.9300. El instrumento se negocia dentro de -0.27%; el cierre de ayer ha sido 26.0000 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LOB-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Live Oak Bancshares, Inc.?
Live Oak Bancshares, Inc. se evalúa actualmente en 25.9300. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.55% y USD. Monitoree los movimientos de LOB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LOB-PA?
Puede comprar acciones de Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) al precio actual de 25.9300. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.9300 o 25.9330, mientras que 3 y 0.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LOB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LOB-PA?
Invertir en Live Oak Bancshares, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 24.9100 - 26.0100 y el precio actual 25.9300. Muchos comparan 2.98% y 3.55% antes de colocar órdenes en 25.9300 o 25.9330. Estudie los cambios diarios de precios de LOB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Live Oak Bancshares, Inc.?
El precio más alto de Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) en el último año ha sido 26.0100. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.9100 - 26.0100, una comparación con 26.0000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Live Oak Bancshares, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Live Oak Bancshares, Inc.?
El precio más bajo de Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) para el año ha sido 24.9100. La comparación con los actuales 25.9300 y 24.9100 - 26.0100 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LOB-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LOB-PA?
En el pasado, Live Oak Bancshares, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.0000 y 3.55% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.0000
- Open
- 25.8500
- Bid
- 25.9300
- Ask
- 25.9330
- Low
- 25.8500
- High
- 26.0100
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- 2.98%
- Cambio a 6 meses
- 3.55%
- Cambio anual
- 3.55%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.