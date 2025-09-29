КотировкиРазделы
LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.

26.0100 USD 0.0100 (0.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LOB-PA за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.8500, а максимальная — 26.0100.

Следите за динамикой Live Oak Bancshares, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LOB-PA сегодня?

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) сегодня оценивается на уровне 26.0100. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 26.0000, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOB-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Live Oak Bancshares, Inc.?

Live Oak Bancshares, Inc. в настоящее время оценивается в 26.0100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.87% и USD. Отслеживайте движения LOB-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции LOB-PA?

Вы можете купить акции Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) по текущей цене 26.0100. Ордера обычно размещаются около 26.0100 или 26.0130, тогда как 2 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOB-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LOB-PA?

Инвестирование в Live Oak Bancshares, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.9100 - 26.0100 и текущей цены 26.0100. Многие сравнивают 3.30% и 3.87% перед размещением ордеров на 26.0100 или 26.0130. Изучайте ежедневные изменения цены LOB-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Live Oak Bancshares, Inc.?

Самая высокая цена Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) за последний год составила 26.0100. Акции заметно колебались в пределах 24.9100 - 26.0100, сравнение с 26.0000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Live Oak Bancshares, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Live Oak Bancshares, Inc.?

Самая низкая цена Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) за год составила 24.9100. Сравнение с текущими 26.0100 и 24.9100 - 26.0100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOB-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LOB-PA?

В прошлом Live Oak Bancshares, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.0000 и 3.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.8500 26.0100
Годовой диапазон
24.9100 26.0100
Предыдущее закрытие
26.0000
Open
25.8500
Bid
26.0100
Ask
26.0130
Low
25.8500
High
26.0100
Объем
2
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
3.30%
6-месячное изменение
3.87%
Годовое изменение
3.87%
