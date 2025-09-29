- Обзор рынка
LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.
Курс LOB-PA за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.8500, а максимальная — 26.0100.
Следите за динамикой Live Oak Bancshares, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LOB-PA сегодня?
Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) сегодня оценивается на уровне 26.0100. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 26.0000, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOB-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Live Oak Bancshares, Inc.?
Live Oak Bancshares, Inc. в настоящее время оценивается в 26.0100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.87% и USD. Отслеживайте движения LOB-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции LOB-PA?
Вы можете купить акции Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) по текущей цене 26.0100. Ордера обычно размещаются около 26.0100 или 26.0130, тогда как 2 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOB-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LOB-PA?
Инвестирование в Live Oak Bancshares, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.9100 - 26.0100 и текущей цены 26.0100. Многие сравнивают 3.30% и 3.87% перед размещением ордеров на 26.0100 или 26.0130. Изучайте ежедневные изменения цены LOB-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Live Oak Bancshares, Inc.?
Самая высокая цена Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) за последний год составила 26.0100. Акции заметно колебались в пределах 24.9100 - 26.0100, сравнение с 26.0000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Live Oak Bancshares, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Live Oak Bancshares, Inc.?
Самая низкая цена Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) за год составила 24.9100. Сравнение с текущими 26.0100 и 24.9100 - 26.0100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOB-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LOB-PA?
В прошлом Live Oak Bancshares, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.0000 и 3.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.0000
- Open
- 25.8500
- Bid
- 26.0100
- Ask
- 26.0130
- Low
- 25.8500
- High
- 26.0100
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 3.30%
- 6-месячное изменение
- 3.87%
- Годовое изменение
- 3.87%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%