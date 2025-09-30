QuotazioniSezioni
Valute / LOB-PA
Tornare a Azioni

LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.

25.9300 USD 0.0700 (0.27%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LOB-PA ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.8500 e ad un massimo di 26.0100.

Segui le dinamiche di Live Oak Bancshares, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LOB-PA oggi?

Oggi le azioni Live Oak Bancshares, Inc. sono prezzate a 25.9300. Viene scambiato all'interno di -0.27%, la chiusura di ieri è stata 26.0000 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LOB-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Live Oak Bancshares, Inc. pagano dividendi?

Live Oak Bancshares, Inc. è attualmente valutato a 25.9300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LOB-PA.

Come acquistare azioni LOB-PA?

Puoi acquistare azioni Live Oak Bancshares, Inc. al prezzo attuale di 25.9300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.9300 o 25.9330, mentre 3 e 0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LOB-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LOB-PA?

Investire in Live Oak Bancshares, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.9100 - 26.0100 e il prezzo attuale 25.9300. Molti confrontano 2.98% e 3.55% prima di effettuare ordini su 25.9300 o 25.9330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LOB-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Live Oak Bancshares, Inc.?

Il prezzo massimo di Live Oak Bancshares, Inc. nell'ultimo anno è stato 26.0100. All'interno di 24.9100 - 26.0100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.0000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Live Oak Bancshares, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Live Oak Bancshares, Inc.?

Il prezzo più basso di Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) nel corso dell'anno è stato 24.9100. Confrontandolo con gli attuali 25.9300 e 24.9100 - 26.0100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LOB-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LOB-PA?

Live Oak Bancshares, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.0000 e 3.55%.

Intervallo Giornaliero
25.8500 26.0100
Intervallo Annuale
24.9100 26.0100
Chiusura Precedente
26.0000
Apertura
25.8500
Bid
25.9300
Ask
25.9330
Minimo
25.8500
Massimo
26.0100
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.27%
Variazione Mensile
2.98%
Variazione Semestrale
3.55%
Variazione Annuale
3.55%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4