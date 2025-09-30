- Panoramica
LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.
Il tasso di cambio LOB-PA ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.8500 e ad un massimo di 26.0100.
Segui le dinamiche di Live Oak Bancshares, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LOB-PA oggi?
Oggi le azioni Live Oak Bancshares, Inc. sono prezzate a 25.9300. Viene scambiato all'interno di -0.27%, la chiusura di ieri è stata 26.0000 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LOB-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Live Oak Bancshares, Inc. pagano dividendi?
Live Oak Bancshares, Inc. è attualmente valutato a 25.9300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LOB-PA.
Come acquistare azioni LOB-PA?
Puoi acquistare azioni Live Oak Bancshares, Inc. al prezzo attuale di 25.9300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.9300 o 25.9330, mentre 3 e 0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LOB-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LOB-PA?
Investire in Live Oak Bancshares, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.9100 - 26.0100 e il prezzo attuale 25.9300. Molti confrontano 2.98% e 3.55% prima di effettuare ordini su 25.9300 o 25.9330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LOB-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Live Oak Bancshares, Inc.?
Il prezzo massimo di Live Oak Bancshares, Inc. nell'ultimo anno è stato 26.0100. All'interno di 24.9100 - 26.0100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.0000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Live Oak Bancshares, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Live Oak Bancshares, Inc.?
Il prezzo più basso di Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) nel corso dell'anno è stato 24.9100. Confrontandolo con gli attuali 25.9300 e 24.9100 - 26.0100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LOB-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LOB-PA?
Live Oak Bancshares, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.0000 e 3.55%.
- Chiusura Precedente
- 26.0000
- Apertura
- 25.8500
- Bid
- 25.9300
- Ask
- 25.9330
- Minimo
- 25.8500
- Massimo
- 26.0100
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- 2.98%
- Variazione Semestrale
- 3.55%
- Variazione Annuale
- 3.55%
