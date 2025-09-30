- Übersicht
LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.
Der Wechselkurs von LOB-PA hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.8500 bis zu einem Hoch von 26.0100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Live Oak Bancshares, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LOB-PA heute?
Die Aktie von Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) notiert heute bei 25.9300. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.0000 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von LOB-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LOB-PA Dividenden?
Live Oak Bancshares, Inc. wird derzeit mit 25.9300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LOB-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich LOB-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) zum aktuellen Kurs von 25.9300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.9300 oder 25.9330 platziert, während 3 und 0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LOB-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LOB-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Live Oak Bancshares, Inc. müssen die jährliche Spanne 24.9100 - 26.0100 und der aktuelle Kurs 25.9300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.98% und 3.55%, bevor sie Orders zu 25.9300 oder 25.9330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LOB-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Live Oak Bancshares, Inc.?
Der höchste Kurs von Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) im vergangenen Jahr lag bei 26.0100. Innerhalb von 24.9100 - 26.0100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.0000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Live Oak Bancshares, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Live Oak Bancshares, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.9100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.9300 und der Spanne 24.9100 - 26.0100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LOB-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LOB-PA statt?
Live Oak Bancshares, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.0000 und 3.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.0000
- Eröffnung
- 25.8500
- Bid
- 25.9300
- Ask
- 25.9330
- Tief
- 25.8500
- Hoch
- 26.0100
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 2.98%
- 6-Monatsänderung
- 3.55%
- Jahresänderung
- 3.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4