LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.

25.9300 USD 0.0700 (0.27%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LOB-PA hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.8500 bis zu einem Hoch von 26.0100 gehandelt.

Verfolgen Sie die Live Oak Bancshares, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LOB-PA heute?

Die Aktie von Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) notiert heute bei 25.9300. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.0000 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von LOB-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LOB-PA Dividenden?

Live Oak Bancshares, Inc. wird derzeit mit 25.9300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LOB-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich LOB-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) zum aktuellen Kurs von 25.9300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.9300 oder 25.9330 platziert, während 3 und 0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LOB-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LOB-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Live Oak Bancshares, Inc. müssen die jährliche Spanne 24.9100 - 26.0100 und der aktuelle Kurs 25.9300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.98% und 3.55%, bevor sie Orders zu 25.9300 oder 25.9330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LOB-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Live Oak Bancshares, Inc.?

Der höchste Kurs von Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) im vergangenen Jahr lag bei 26.0100. Innerhalb von 24.9100 - 26.0100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.0000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Live Oak Bancshares, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Live Oak Bancshares, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.9100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.9300 und der Spanne 24.9100 - 26.0100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LOB-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LOB-PA statt?

Live Oak Bancshares, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.0000 und 3.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.8500 26.0100
Jahresspanne
24.9100 26.0100
Vorheriger Schlusskurs
26.0000
Eröffnung
25.8500
Bid
25.9300
Ask
25.9330
Tief
25.8500
Hoch
26.0100
Volumen
3
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
2.98%
6-Monatsänderung
3.55%
Jahresänderung
3.55%
