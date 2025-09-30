- Visão do mercado
LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.
A taxa do LOB-PA para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.8500 e o mais alto foi 26.0100.
Veja a dinâmica do par de moedas Live Oak Bancshares, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LOB-PA hoje?
Hoje Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) está avaliado em 25.9300. O instrumento é negociado dentro de -0.27%, o fechamento de ontem foi 26.0000, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LOB-PA em tempo real.
As ações de Live Oak Bancshares, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Live Oak Bancshares, Inc. está avaliado em 25.9300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.55% e USD. Monitore os movimentos de LOB-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LOB-PA?
Você pode comprar ações de Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) pelo preço atual 25.9300. Ordens geralmente são executadas perto de 25.9300 ou 25.9330, enquanto 3 e 0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LOB-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LOB-PA?
Investir em Live Oak Bancshares, Inc. envolve considerar a faixa anual 24.9100 - 26.0100 e o preço atual 25.9300. Muitos comparam 2.98% e 3.55% antes de enviar ordens em 25.9300 ou 25.9330. Estude as mudanças diárias de preço de LOB-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Live Oak Bancshares, Inc.?
O maior preço de Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) no último ano foi 26.0100. As ações oscilaram bastante dentro de 24.9100 - 26.0100, e a comparação com 26.0000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Live Oak Bancshares, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Live Oak Bancshares, Inc.?
O menor preço de Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) no ano foi 24.9100. A comparação com o preço atual 25.9300 e 24.9100 - 26.0100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LOB-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LOB-PA?
No passado Live Oak Bancshares, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.0000 e 3.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.0000
- Open
- 25.8500
- Bid
- 25.9300
- Ask
- 25.9330
- Low
- 25.8500
- High
- 26.0100
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- 2.98%
- Mudança de 6 meses
- 3.55%
- Mudança anual
- 3.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4