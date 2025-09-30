CotaçõesSeções
LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.

25.9300 USD 0.0700 (0.27%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LOB-PA para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.8500 e o mais alto foi 26.0100.

Veja a dinâmica do par de moedas Live Oak Bancshares, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LOB-PA hoje?

Hoje Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) está avaliado em 25.9300. O instrumento é negociado dentro de -0.27%, o fechamento de ontem foi 26.0000, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LOB-PA em tempo real.

As ações de Live Oak Bancshares, Inc. pagam dividendos?

Atualmente Live Oak Bancshares, Inc. está avaliado em 25.9300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.55% e USD. Monitore os movimentos de LOB-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LOB-PA?

Você pode comprar ações de Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) pelo preço atual 25.9300. Ordens geralmente são executadas perto de 25.9300 ou 25.9330, enquanto 3 e 0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LOB-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LOB-PA?

Investir em Live Oak Bancshares, Inc. envolve considerar a faixa anual 24.9100 - 26.0100 e o preço atual 25.9300. Muitos comparam 2.98% e 3.55% antes de enviar ordens em 25.9300 ou 25.9330. Estude as mudanças diárias de preço de LOB-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Live Oak Bancshares, Inc.?

O maior preço de Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) no último ano foi 26.0100. As ações oscilaram bastante dentro de 24.9100 - 26.0100, e a comparação com 26.0000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Live Oak Bancshares, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Live Oak Bancshares, Inc.?

O menor preço de Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) no ano foi 24.9100. A comparação com o preço atual 25.9300 e 24.9100 - 26.0100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LOB-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LOB-PA?

No passado Live Oak Bancshares, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.0000 e 3.55% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.8500 26.0100
Faixa anual
24.9100 26.0100
Fechamento anterior
26.0000
Open
25.8500
Bid
25.9300
Ask
25.9330
Low
25.8500
High
26.0100
Volume
3
Mudança diária
-0.27%
Mudança mensal
2.98%
Mudança de 6 meses
3.55%
Mudança anual
3.55%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4