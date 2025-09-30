- Aperçu
LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.
Le taux de change de LOB-PA a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.8500 et à un maximum de 26.0100.
Suivez la dynamique Live Oak Bancshares, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LOB-PA aujourd'hui ?
L'action Live Oak Bancshares, Inc. est cotée à 25.9300 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.27%, a clôturé hier à 26.0000 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de LOB-PA présente ces mises à jour.
L'action Live Oak Bancshares, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Live Oak Bancshares, Inc. est actuellement valorisé à 25.9300. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LOB-PA.
Comment acheter des actions LOB-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Live Oak Bancshares, Inc. au cours actuel de 25.9300. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.9300 ou de 25.9330, le 3 et le 0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LOB-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LOB-PA ?
Investir dans Live Oak Bancshares, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.9100 - 26.0100 et le prix actuel 25.9300. Beaucoup comparent 2.98% et 3.55% avant de passer des ordres à 25.9300 ou 25.9330. Consultez le graphique du cours de LOB-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Live Oak Bancshares, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Live Oak Bancshares, Inc. l'année dernière était 26.0100. Au cours de 24.9100 - 26.0100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.0000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Live Oak Bancshares, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Live Oak Bancshares, Inc. ?
Le cours le plus bas de Live Oak Bancshares, Inc. (LOB-PA) sur l'année a été 24.9100. Sa comparaison avec 25.9300 et 24.9100 - 26.0100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LOB-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LOB-PA a-t-elle été divisée ?
Live Oak Bancshares, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.0000 et 3.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.0000
- Ouverture
- 25.8500
- Bid
- 25.9300
- Ask
- 25.9330
- Plus Bas
- 25.8500
- Plus Haut
- 26.0100
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.27%
- Changement Mensuel
- 2.98%
- Changement à 6 Mois
- 3.55%
- Changement Annuel
- 3.55%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4