通貨 / LOB-PA
LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.

25.9300 USD 0.0700 (0.27%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LOB-PAの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり25.8500の安値と26.0100の高値で取引されました。

Live Oak Bancshares, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

LOB-PA株の現在の価格は？

Live Oak Bancshares, Inc.の株価は本日25.9300です。-0.27%内で取引され、前日の終値は26.0000、取引量は3に達しました。LOB-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Live Oak Bancshares, Inc.の株は配当を出しますか？

Live Oak Bancshares, Inc.の現在の価格は25.9300です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.55%やUSDにも注目します。LOB-PAの動きはライブチャートで確認できます。

LOB-PA株を買う方法は？

Live Oak Bancshares, Inc.の株は現在25.9300で購入可能です。注文は通常25.9300または25.9330付近で行われ、3や0.31%が市場の動きを示します。LOB-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

LOB-PA株に投資する方法は？

Live Oak Bancshares, Inc.への投資では、年間の値幅24.9100 - 26.0100と現在の25.9300を考慮します。注文は多くの場合25.9300や25.9330で行われる前に、2.98%や3.55%と比較されます。LOB-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Live Oak Bancshares, Inc.の株の最高値は？

Live Oak Bancshares, Inc.の過去1年の最高値は26.0100でした。24.9100 - 26.0100内で株価は大きく変動し、26.0000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Live Oak Bancshares, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Live Oak Bancshares, Inc.の株の最低値は？

Live Oak Bancshares, Inc.(LOB-PA)の年間最安値は24.9100でした。現在の25.9300や24.9100 - 26.0100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LOB-PAの動きはライブチャートで確認できます。

LOB-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Live Oak Bancshares, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.0000、3.55%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.8500 26.0100
1年のレンジ
24.9100 26.0100
以前の終値
26.0000
始値
25.8500
買値
25.9300
買値
25.9330
安値
25.8500
高値
26.0100
出来高
3
1日の変化
-0.27%
1ヶ月の変化
2.98%
6ヶ月の変化
3.55%
1年の変化
3.55%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待