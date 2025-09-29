- 概要
LOB-PA: Live Oak Bancshares, Inc.
LOB-PAの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり25.8500の安値と26.0100の高値で取引されました。
Live Oak Bancshares, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LOB-PA株の現在の価格は？
Live Oak Bancshares, Inc.の株価は本日25.9300です。-0.27%内で取引され、前日の終値は26.0000、取引量は3に達しました。LOB-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Live Oak Bancshares, Inc.の株は配当を出しますか？
Live Oak Bancshares, Inc.の現在の価格は25.9300です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.55%やUSDにも注目します。LOB-PAの動きはライブチャートで確認できます。
LOB-PA株を買う方法は？
Live Oak Bancshares, Inc.の株は現在25.9300で購入可能です。注文は通常25.9300または25.9330付近で行われ、3や0.31%が市場の動きを示します。LOB-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
LOB-PA株に投資する方法は？
Live Oak Bancshares, Inc.への投資では、年間の値幅24.9100 - 26.0100と現在の25.9300を考慮します。注文は多くの場合25.9300や25.9330で行われる前に、2.98%や3.55%と比較されます。LOB-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Live Oak Bancshares, Inc.の株の最高値は？
Live Oak Bancshares, Inc.の過去1年の最高値は26.0100でした。24.9100 - 26.0100内で株価は大きく変動し、26.0000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Live Oak Bancshares, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Live Oak Bancshares, Inc.の株の最低値は？
Live Oak Bancshares, Inc.(LOB-PA)の年間最安値は24.9100でした。現在の25.9300や24.9100 - 26.0100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LOB-PAの動きはライブチャートで確認できます。
LOB-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Live Oak Bancshares, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.0000、3.55%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.0000
- 始値
- 25.8500
- 買値
- 25.9300
- 買値
- 25.9330
- 安値
- 25.8500
- 高値
- 26.0100
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- 2.98%
- 6ヶ月の変化
- 3.55%
- 1年の変化
- 3.55%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
