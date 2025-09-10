货币 / JOBY
JOBY: Joby Aviation Inc
14.04 USD 0.33 (2.30%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JOBY汇率已更改-2.30%。当日，交易品种以低点13.91和高点14.24进行交易。
关注Joby Aviation Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
13.91 14.24
年范围
4.78 18.87
- 前一天收盘价
- 14.37
- 开盘价
- 14.15
- 卖价
- 14.04
- 买价
- 14.34
- 最低价
- 13.91
- 最高价
- 14.24
- 交易量
- 5.312 K
- 日变化
- -2.30%
- 月变化
- 6.04%
- 6个月变化
- 130.92%
- 年变化
- 178.57%
