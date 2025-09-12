Währungen / JOBY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
JOBY: Joby Aviation Inc
14.62 USD 0.46 (3.25%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JOBY hat sich für heute um 3.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.16 bis zu einem Hoch von 14.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Joby Aviation Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JOBY News
- Joby-Tochter Blade wird offizieller Air-Mobility-Partner des Ryder Cup 2025
- Blade to provide helicopter service for 2025 Ryder Cup
- Uber Inks Deal on Drone Delivery: Is the Growth Thesis Strengthening?
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Archer Aviation to Join eVTOL Pilot Program: How to Play the Stock?
- Has Joby Aviation's Stock Already Peaked?
- Joby Aviation: Präsident verkauft Aktien im Wert von über 115.000 US-Dollar
- Joby Aviation: Direktor verkauft Aktien im Wert von 7,15 Mio. US-Dollar
- White House eVTOL Pilot Program Entry Boosts Joby: More Upside Ahead?
- Joby and Uber Take to the Skies
- 2 eVTOL Stocks to Buy Now
- Uber-Aktie erreicht Rekordhoch von 97,77 USD
- Cantor Fitzgerald bestätigt ’Neutral’-Rating für Joby Aviation
- Cantor Fitzgerald reiterates Neutral rating on Joby Aviation stock
- Why Is Archer Aviation Stock Surging Monday? - Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Where Will Joby Aviation Be in 5 Years?
- Joby Aviation Jumped Today -- Is the Stock a Buy Right Now?
- Archer Aviation's Military Pivot: Is It to Find a Safer Flight Path?
- Why Joby Aviation Stock Popped Today
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- US launching pilot program to speed air taxi deployment
- Joby Aviation: Aktie legt nach Teilnahme an US-Programm für Flugtaxis deutlich zu
- Joby Aviation stock soars after White House eVTOL program participation
- Joby Aviation Stock Climbs On White House Program Inclusion - Joby Aviation (NYSE:JOBY)
Tagesspanne
14.16 14.82
Jahresspanne
4.78 18.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.16
- Eröffnung
- 14.38
- Bid
- 14.62
- Ask
- 14.92
- Tief
- 14.16
- Hoch
- 14.82
- Volumen
- 30.947 K
- Tagesänderung
- 3.25%
- Monatsänderung
- 10.42%
- 6-Monatsänderung
- 140.46%
- Jahresänderung
- 190.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K