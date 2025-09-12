KurseKategorien
Währungen / JOBY
JOBY: Joby Aviation Inc

14.62 USD 0.46 (3.25%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JOBY hat sich für heute um 3.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.16 bis zu einem Hoch von 14.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Joby Aviation Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
14.16 14.82
Jahresspanne
4.78 18.87
Vorheriger Schlusskurs
14.16
Eröffnung
14.38
Bid
14.62
Ask
14.92
Tief
14.16
Hoch
14.82
Volumen
30.947 K
Tagesänderung
3.25%
Monatsänderung
10.42%
6-Monatsänderung
140.46%
Jahresänderung
190.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K