JOBY: Joby Aviation Inc

16.56 USD 1.94 (13.27%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JOBY a changé de 13.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.60 et à un maximum de 16.66.

Suivez la dynamique Joby Aviation Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
14.60 16.66
Range Annuel
4.78 18.87
Clôture Précédente
14.62
Ouverture
14.66
Bid
16.56
Ask
16.86
Plus Bas
14.60
Plus Haut
16.66
Volume
56.532 K
Changement quotidien
13.27%
Changement Mensuel
25.08%
Changement à 6 Mois
172.37%
Changement Annuel
228.57%
20 septembre, samedi