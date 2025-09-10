Валюты / JOBY
JOBY: Joby Aviation Inc
14.37 USD 0.26 (1.84%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JOBY за сегодня изменился на 1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.88, а максимальная — 14.61.
Следите за динамикой Joby Aviation Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
13.88 14.61
Годовой диапазон
4.78 18.87
- Предыдущее закрытие
- 14.11
- Open
- 14.33
- Bid
- 14.37
- Ask
- 14.67
- Low
- 13.88
- High
- 14.61
- Объем
- 30.971 K
- Дневное изменение
- 1.84%
- Месячное изменение
- 8.53%
- 6-месячное изменение
- 136.35%
- Годовое изменение
- 185.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.