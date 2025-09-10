Moedas / JOBY
JOBY: Joby Aviation Inc
14.31 USD 0.15 (1.06%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JOBY para hoje mudou para 1.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.16 e o mais alto foi 14.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Joby Aviation Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.16 14.57
Faixa anual
4.78 18.87
- Fechamento anterior
- 14.16
- Open
- 14.38
- Bid
- 14.31
- Ask
- 14.61
- Low
- 14.16
- High
- 14.57
- Volume
- 2.556 K
- Mudança diária
- 1.06%
- Mudança mensal
- 8.08%
- Mudança de 6 meses
- 135.36%
- Mudança anual
- 183.93%
