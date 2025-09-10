通貨 / JOBY
JOBY: Joby Aviation Inc
14.62 USD 0.46 (3.25%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JOBYの今日の為替レートは、3.25%変化しました。日中、通貨は1あたり14.16の安値と14.82の高値で取引されました。
Joby Aviation Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JOBY News
1日のレンジ
14.16 14.82
1年のレンジ
4.78 18.87
- 以前の終値
- 14.16
- 始値
- 14.38
- 買値
- 14.62
- 買値
- 14.92
- 安値
- 14.16
- 高値
- 14.82
- 出来高
- 30.947 K
- 1日の変化
- 3.25%
- 1ヶ月の変化
- 10.42%
- 6ヶ月の変化
- 140.46%
- 1年の変化
- 190.08%
