通貨 / JOBY
JOBY: Joby Aviation Inc

14.62 USD 0.46 (3.25%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JOBYの今日の為替レートは、3.25%変化しました。日中、通貨は1あたり14.16の安値と14.82の高値で取引されました。

Joby Aviation Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
14.16 14.82
1年のレンジ
4.78 18.87
以前の終値
14.16
始値
14.38
買値
14.62
買値
14.92
安値
14.16
高値
14.82
出来高
30.947 K
1日の変化
3.25%
1ヶ月の変化
10.42%
6ヶ月の変化
140.46%
1年の変化
190.08%
