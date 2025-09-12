KurseKategorien
JNJ: Johnson & Johnson

174.14 USD 3.06 (1.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JNJ hat sich für heute um -1.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 173.87 bis zu einem Hoch von 177.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Johnson & Johnson-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
173.87 177.01
Jahresspanne
140.68 181.16
Vorheriger Schlusskurs
177.20
Eröffnung
176.40
Bid
174.14
Ask
174.44
Tief
173.87
Hoch
177.01
Volumen
12.122 K
Tagesänderung
-1.73%
Monatsänderung
-1.62%
6-Monatsänderung
8.34%
Jahresänderung
7.16%
