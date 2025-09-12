Währungen / JNJ
JNJ: Johnson & Johnson
174.14 USD 3.06 (1.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JNJ hat sich für heute um -1.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 173.87 bis zu einem Hoch von 177.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Johnson & Johnson-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
173.87 177.01
Jahresspanne
140.68 181.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 177.20
- Eröffnung
- 176.40
- Bid
- 174.14
- Ask
- 174.44
- Tief
- 173.87
- Hoch
- 177.01
- Volumen
- 12.122 K
- Tagesänderung
- -1.73%
- Monatsänderung
- -1.62%
- 6-Monatsänderung
- 8.34%
- Jahresänderung
- 7.16%
