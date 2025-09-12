通貨 / JNJ
JNJ: Johnson & Johnson
174.14 USD 3.06 (1.73%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JNJの今日の為替レートは、-1.73%変化しました。日中、通貨は1あたり173.87の安値と177.01の高値で取引されました。
Johnson & Johnsonダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
173.87 177.01
1年のレンジ
140.68 181.16
- 以前の終値
- 177.20
- 始値
- 176.40
- 買値
- 174.14
- 買値
- 174.44
- 安値
- 173.87
- 高値
- 177.01
- 出来高
- 12.122 K
- 1日の変化
- -1.73%
- 1ヶ月の変化
- -1.62%
- 6ヶ月の変化
- 8.34%
- 1年の変化
- 7.16%
