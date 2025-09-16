통화 / JNJ
JNJ: Johnson & Johnson
176.92 USD 2.78 (1.60%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JNJ 환율이 오늘 1.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 173.33이고 고가는 177.13이었습니다.
Johnson & Johnson 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
JNJ News
- Can Regeneron Change The Paradigm In Multiple Myeloma — And Undercut J&J?
- Boost Your Portfolio With These Top-Ranked ETFs
- Can MRK's New Drugs Drive Long-Term Growth Amid Looming Keytruda LOE?
- AstraZeneca: Consistent Growth And Upcoming Catalysts Make This A Buy (NASDAQ:AZN)
- 존슨앤존슨, 다발성 골수종 치료제 긍정적 결과 발표
- Johnson & Johnson reports promising results for multiple myeloma therapy
- Aligos Therapeutics stock reaffirmed Buy at H.C. Wainwright
- Top Wide-Moat Stocks Worth a Look for Sustainable Growth
- 골드만삭스, 존슨앤존슨 목표 주가 상향…신약 사이클 주목
- Goldman Sachs raises Johnson & Johnson stock price target on new drug cycles
- 8 Dividend Growth Stocks Every Investor Should Consider
- Johnson & Johnson (JNJ) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Nanobiotix: Today's Data Readout For Radiation Therapy Enhances Bull Case (NASDAQ:NBTX)
- J&J Expects Innovative Medicines Growth Despite Stelara LOE: Here's Why
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- 존슨앤존슨, 건선 치료제 임상서 우수한 결과 보여
- 바클레이즈, 프로타고니스트 테라퓨틱스에 ’비중확대’ 투자의견 제시
- Barclays initiates Protagonist Therapeutics stock with Overweight rating
- 바클레이즈, 키메라 테라퓨틱스에 ’비중확대’ 등급 제시
- Barclays initiates coverage on Kymera Therapeutics stock with Overweight rating
- 일라이릴리(LLY.N) 글로벌 비만 시장 1위..경구용 신약 주목
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Johnson & Johnson (JNJ)’s Dividend Legacy: How a Healthcare Giant Built a Record of Consistent Dividends
일일 변동 비율
173.33 177.13
년간 변동
140.68 181.16
- 이전 종가
- 174.14
- 시가
- 174.78
- Bid
- 176.92
- Ask
- 177.22
- 저가
- 173.33
- 고가
- 177.13
- 볼륨
- 11.592 K
- 일일 변동
- 1.60%
- 월 변동
- -0.05%
- 6개월 변동
- 10.07%
- 년간 변동율
- 8.87%
