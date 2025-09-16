Dövizler / JNJ
JNJ: Johnson & Johnson
176.19 USD 2.05 (1.18%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JNJ fiyatı bugün 1.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 173.33 ve Yüksek fiyatı olarak 177.15 aralığında işlem gördü.
Johnson & Johnson hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
173.33 177.15
Yıllık aralık
140.68 181.16
- Önceki kapanış
- 174.14
- Açılış
- 174.78
- Satış
- 176.19
- Alış
- 176.49
- Düşük
- 173.33
- Yüksek
- 177.15
- Hacim
- 18.713 K
- Günlük değişim
- 1.18%
- Aylık değişim
- -0.46%
- 6 aylık değişim
- 9.62%
- Yıllık değişim
- 8.42%
21 Eylül, Pazar