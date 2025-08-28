货币 / HUT
HUT: Hut 8 Corp
35.03 USD 0.84 (2.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HUT汇率已更改2.46%。当日，交易品种以低点33.80和高点35.65进行交易。
关注Hut 8 Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
33.80 35.65
年范围
10.04 35.65
- 前一天收盘价
- 34.19
- 开盘价
- 34.64
- 卖价
- 35.03
- 买价
- 35.33
- 最低价
- 33.80
- 最高价
- 35.65
- 交易量
- 13.641 K
- 日变化
- 2.46%
- 月变化
- 35.62%
- 6个月变化
- 195.11%
- 年变化
- 185.96%
