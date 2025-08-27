Währungen / HUT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HUT: Hut 8 Corp
37.38 USD 0.41 (1.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUT hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.34 bis zu einem Hoch von 39.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hut 8 Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUT News
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Hut 8-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch von 31,97 USD
- Hut 8 stock reaches 52-week high at 31.97 USD
- Iren: BTIG hebt Kursziel nach GPU-Expansion auf 32 Dollar an
- Iren stock price target raised to $32 from $22 at BTIG on GPU expansion
- Trump Family-Backed Bitcoin Play Lands Big Stake
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Eric Trump Touts Crypto As 'Greatest Hedge To Real Estate' As His Bitcoin Mining Company Makes An Impressive Wall Street Debut - American Bitcoin (NASDAQ:ABTC)
- American Bitcoin: A Golden Ticket Or House Of Cards? (NASDAQ:ABTC)
- Eric Trump: American Bitcoin's Next Phase Is 'A Race To Accumulate The Most Bitcoin'
- Trump Family's Stake Swells To $1.46 Billion As American Bitcoin Makes Stock Market Debut
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Nasdaq debutant American Bitcoin stock soars after listing
- Factbox-From coins to miners: Trump family’s crypto playbook
- Eric Trump-Backed Metaplanet Becomes World's 6th Largest Bitcoin Treasury Holding With 20,000 BTC - Metaplanet (OTC:MTPLF)
- Hut 8 Corp. secures $200 million revolving credit facility backed by Bitcoin
- Bitcoin price today: falls to $111k ahead of PCE inflation; set for monthly drop
- Clear Street raises Hut 8 Mining stock price target to $33 on expanded pipeline
- American Bitcoin, backed by Trump’s sons, aims to start trading in September
- Hut 8 Mining stock price target raised to $36 by Benchmark on capacity expansion
Tagesspanne
37.34 39.47
Jahresspanne
10.04 39.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.79
- Eröffnung
- 38.46
- Bid
- 37.38
- Ask
- 37.68
- Tief
- 37.34
- Hoch
- 39.47
- Volumen
- 18.120 K
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 44.72%
- 6-Monatsänderung
- 214.91%
- Jahresänderung
- 205.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K