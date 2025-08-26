クォートセクション
通貨 / HUT
HUT: Hut 8 Corp

37.38 USD 0.41 (1.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HUTの今日の為替レートは、-1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり37.34の安値と39.47の高値で取引されました。

Hut 8 Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
37.34 39.47
1年のレンジ
10.04 39.47
以前の終値
37.79
始値
38.46
買値
37.38
買値
37.68
安値
37.34
高値
39.47
出来高
18.120 K
1日の変化
-1.08%
1ヶ月の変化
44.72%
6ヶ月の変化
214.91%
1年の変化
205.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K