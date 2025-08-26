通貨 / HUT
HUT: Hut 8 Corp
37.38 USD 0.41 (1.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HUTの今日の為替レートは、-1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり37.34の安値と39.47の高値で取引されました。
Hut 8 Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HUT News
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Hut 8株価が52週間高値の31.97ドルに到達
- Hut 8 stock reaches 52-week high at 31.97 USD
- Iren stock price target raised to $32 from $22 at BTIG on GPU expansion
- Trump Family-Backed Bitcoin Play Lands Big Stake
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Eric Trump Touts Crypto As 'Greatest Hedge To Real Estate' As His Bitcoin Mining Company Makes An Impressive Wall Street Debut - American Bitcoin (NASDAQ:ABTC)
- American Bitcoin: A Golden Ticket Or House Of Cards? (NASDAQ:ABTC)
- Eric Trump: American Bitcoin's Next Phase Is 'A Race To Accumulate The Most Bitcoin'
- Trump Family's Stake Swells To $1.46 Billion As American Bitcoin Makes Stock Market Debut
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Nasdaq debutant American Bitcoin stock soars after listing
- Factbox-From coins to miners: Trump family’s crypto playbook
- Eric Trump-Backed Metaplanet Becomes World's 6th Largest Bitcoin Treasury Holding With 20,000 BTC - Metaplanet (OTC:MTPLF)
- Hut 8 Corp. secures $200 million revolving credit facility backed by Bitcoin
- Bitcoin price today: falls to $111k ahead of PCE inflation; set for monthly drop
- Clear Street raises Hut 8 Mining stock price target to $33 on expanded pipeline
- American Bitcoin, backed by Trump’s sons, aims to start trading in September
- Hut 8 Mining stock price target raised to $36 by Benchmark on capacity expansion
- Hut 8 Stock Is Soaring During Tuesday's Session: What's Driving The Action? - Hut 8 (NASDAQ:HUT)
1日のレンジ
37.34 39.47
1年のレンジ
10.04 39.47
- 以前の終値
- 37.79
- 始値
- 38.46
- 買値
- 37.38
- 買値
- 37.68
- 安値
- 37.34
- 高値
- 39.47
- 出来高
- 18.120 K
- 1日の変化
- -1.08%
- 1ヶ月の変化
- 44.72%
- 6ヶ月の変化
- 214.91%
- 1年の変化
- 205.14%
