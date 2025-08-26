QuotazioniSezioni
Valute / HUT
HUT: Hut 8 Corp

36.24 USD 1.14 (3.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HUT ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.63 e ad un massimo di 37.61.

Segui le dinamiche di Hut 8 Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
35.63 37.61
Intervallo Annuale
10.04 39.47
Chiusura Precedente
37.38
Apertura
36.79
Bid
36.24
Ask
36.54
Minimo
35.63
Massimo
37.61
Volume
15.524 K
Variazione giornaliera
-3.05%
Variazione Mensile
40.30%
Variazione Semestrale
205.31%
Variazione Annuale
195.84%
20 settembre, sabato