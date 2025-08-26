Valute / HUT
HUT: Hut 8 Corp
36.24 USD 1.14 (3.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HUT ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.63 e ad un massimo di 37.61.
Segui le dinamiche di Hut 8 Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
35.63 37.61
Intervallo Annuale
10.04 39.47
- Chiusura Precedente
- 37.38
- Apertura
- 36.79
- Bid
- 36.24
- Ask
- 36.54
- Minimo
- 35.63
- Massimo
- 37.61
- Volume
- 15.524 K
- Variazione giornaliera
- -3.05%
- Variazione Mensile
- 40.30%
- Variazione Semestrale
- 205.31%
- Variazione Annuale
- 195.84%
20 settembre, sabato