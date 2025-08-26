Moedas / HUT
HUT: Hut 8 Corp
37.71 USD 0.08 (0.21%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HUT para hoje mudou para -0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.71 e o mais alto foi 38.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Hut 8 Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUT Notícias
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Ações da Hut 8 atingem máxima de 52 semanas a US$ 31,97
- Hut 8 stock reaches 52-week high at 31.97 USD
- Iren stock price target raised to $32 from $22 at BTIG on GPU expansion
- Trump Family-Backed Bitcoin Play Lands Big Stake
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Eric Trump Touts Crypto As 'Greatest Hedge To Real Estate' As His Bitcoin Mining Company Makes An Impressive Wall Street Debut - American Bitcoin (NASDAQ:ABTC)
- American Bitcoin: A Golden Ticket Or House Of Cards? (NASDAQ:ABTC)
- Eric Trump: American Bitcoin's Next Phase Is 'A Race To Accumulate The Most Bitcoin'
- Trump Family's Stake Swells To $1.46 Billion As American Bitcoin Makes Stock Market Debut
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Nasdaq debutant American Bitcoin stock soars after listing
- Factbox-From coins to miners: Trump family’s crypto playbook
- Eric Trump-Backed Metaplanet Becomes World's 6th Largest Bitcoin Treasury Holding With 20,000 BTC - Metaplanet (OTC:MTPLF)
- Hut 8 Corp. secures $200 million revolving credit facility backed by Bitcoin
- Bitcoin price today: falls to $111k ahead of PCE inflation; set for monthly drop
- Clear Street raises Hut 8 Mining stock price target to $33 on expanded pipeline
- American Bitcoin, backed by Trump’s sons, aims to start trading in September
- Hut 8 Mining stock price target raised to $36 by Benchmark on capacity expansion
- Hut 8 Stock Is Soaring During Tuesday's Session: What's Driving The Action? - Hut 8 (NASDAQ:HUT)
Faixa diária
37.71 38.64
Faixa anual
10.04 39.21
- Fechamento anterior
- 37.79
- Open
- 38.46
- Bid
- 37.71
- Ask
- 38.01
- Low
- 37.71
- High
- 38.64
- Volume
- 1.925 K
- Mudança diária
- -0.21%
- Mudança mensal
- 45.99%
- Mudança de 6 meses
- 217.69%
- Mudança anual
- 207.84%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh