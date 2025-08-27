CotationsSections
Devises / HUT
Retour à Actions

HUT: Hut 8 Corp

36.24 USD 1.14 (3.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HUT a changé de -3.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.63 et à un maximum de 37.61.

Suivez la dynamique Hut 8 Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HUT Nouvelles

Range quotidien
35.63 37.61
Range Annuel
10.04 39.47
Clôture Précédente
37.38
Ouverture
36.79
Bid
36.24
Ask
36.54
Plus Bas
35.63
Plus Haut
37.61
Volume
15.524 K
Changement quotidien
-3.05%
Changement Mensuel
40.30%
Changement à 6 Mois
205.31%
Changement Annuel
195.84%
20 septembre, samedi