Dövizler / HUT
HUT: Hut 8 Corp
36.24 USD 1.14 (3.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HUT fiyatı bugün -3.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.63 ve Yüksek fiyatı olarak 37.61 aralığında işlem gördü.
Hut 8 Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HUT haberleri
Günlük aralık
35.63 37.61
Yıllık aralık
10.04 39.47
- Önceki kapanış
- 37.38
- Açılış
- 36.79
- Satış
- 36.24
- Alış
- 36.54
- Düşük
- 35.63
- Yüksek
- 37.61
- Hacim
- 15.524 K
- Günlük değişim
- -3.05%
- Aylık değişim
- 40.30%
- 6 aylık değişim
- 205.31%
- Yıllık değişim
- 195.84%
21 Eylül, Pazar