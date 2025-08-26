FiyatlarBölümler
Dövizler / HUT
Geri dön - Hisse senetleri

HUT: Hut 8 Corp

36.24 USD 1.14 (3.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HUT fiyatı bugün -3.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.63 ve Yüksek fiyatı olarak 37.61 aralığında işlem gördü.

Hut 8 Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HUT haberleri

Günlük aralık
35.63 37.61
Yıllık aralık
10.04 39.47
Önceki kapanış
37.38
Açılış
36.79
Satış
36.24
Alış
36.54
Düşük
35.63
Yüksek
37.61
Hacim
15.524 K
Günlük değişim
-3.05%
Aylık değişim
40.30%
6 aylık değişim
205.31%
Yıllık değişim
195.84%
21 Eylül, Pazar