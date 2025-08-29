Divisas / HUT
HUT: Hut 8 Corp
37.79 USD 2.76 (7.88%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HUT de hoy ha cambiado un 7.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.90, mientras que el máximo ha alcanzado 38.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hut 8 Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HUT News
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Las acciones de Hut 8 alcanzan un máximo de 52 semanas a 31,97 dólares
- Acciones de Hut 8 alcanzan un máximo de 52 semanas a 31.97 USD
- Objetivo de precio de las acciones de Iren elevado a 32 dólares desde 22 dólares en BTIG por expansión de GPU
- Trump Family-Backed Bitcoin Play Lands Big Stake
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Eric Trump Touts Crypto As 'Greatest Hedge To Real Estate' As His Bitcoin Mining Company Makes An Impressive Wall Street Debut - American Bitcoin (NASDAQ:ABTC)
- American Bitcoin: A Golden Ticket Or House Of Cards? (NASDAQ:ABTC)
- Eric Trump: American Bitcoin's Next Phase Is 'A Race To Accumulate The Most Bitcoin'
- Bitcoin, estable en 110.600 dólares; empresa minera de Trump cotiza públicamente
- Trump Family's Stake Swells To $1.46 Billion As American Bitcoin Makes Stock Market Debut
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Nasdaq debutant American Bitcoin stock soars after listing
- Factbox-From coins to miners: Trump family’s crypto playbook
- Eric Trump-Backed Metaplanet Becomes World's 6th Largest Bitcoin Treasury Holding With 20,000 BTC - Metaplanet (OTC:MTPLF)
- Hut 8 Corp. secures $200 million revolving credit facility backed by Bitcoin
- Bitcoin cae a $109,000 tras datos de inflación; se dirige a caída mensual
Rango diario
33.90 38.35
Rango anual
10.04 38.35
- Cierres anteriores
- 35.03
- Open
- 33.99
- Bid
- 37.79
- Ask
- 38.09
- Low
- 33.90
- High
- 38.35
- Volumen
- 20.444 K
- Cambio diario
- 7.88%
- Cambio mensual
- 46.30%
- Cambio a 6 meses
- 218.37%
- Cambio anual
- 208.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B