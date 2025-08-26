Валюты / HUT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HUT: Hut 8 Corp
35.03 USD 0.84 (2.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HUT за сегодня изменился на 2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.80, а максимальная — 35.65.
Следите за динамикой Hut 8 Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HUT
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Акции Hut 8 достигли 52-недельного максимума в $31,97
- Hut 8 stock reaches 52-week high at 31.97 USD
- Iren stock price target raised to $32 from $22 at BTIG on GPU expansion
- Trump Family-Backed Bitcoin Play Lands Big Stake
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Eric Trump Touts Crypto As 'Greatest Hedge To Real Estate' As His Bitcoin Mining Company Makes An Impressive Wall Street Debut - American Bitcoin (NASDAQ:ABTC)
- American Bitcoin: A Golden Ticket Or House Of Cards? (NASDAQ:ABTC)
- Eric Trump: American Bitcoin's Next Phase Is 'A Race To Accumulate The Most Bitcoin'
- Trump Family's Stake Swells To $1.46 Billion As American Bitcoin Makes Stock Market Debut
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Nasdaq debutant American Bitcoin stock soars after listing
- Factbox-From coins to miners: Trump family’s crypto playbook
- Eric Trump-Backed Metaplanet Becomes World's 6th Largest Bitcoin Treasury Holding With 20,000 BTC - Metaplanet (OTC:MTPLF)
- Hut 8 Corp. secures $200 million revolving credit facility backed by Bitcoin
- Bitcoin price today: falls to $111k ahead of PCE inflation; set for monthly drop
- Clear Street raises Hut 8 Mining stock price target to $33 on expanded pipeline
- American Bitcoin, backed by Trump’s sons, aims to start trading in September
- Hut 8 Mining stock price target raised to $36 by Benchmark on capacity expansion
- Hut 8 Stock Is Soaring During Tuesday's Session: What's Driving The Action? - Hut 8 (NASDAQ:HUT)
Дневной диапазон
33.80 35.65
Годовой диапазон
10.04 35.65
- Предыдущее закрытие
- 34.19
- Open
- 34.64
- Bid
- 35.03
- Ask
- 35.33
- Low
- 33.80
- High
- 35.65
- Объем
- 13.641 K
- Дневное изменение
- 2.46%
- Месячное изменение
- 35.62%
- 6-месячное изменение
- 195.11%
- Годовое изменение
- 185.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.