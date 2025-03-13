货币 / CERS
CERS: Cerus Corporation
1.23 USD 0.03 (2.38%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CERS汇率已更改-2.38%。当日，交易品种以低点1.22和高点1.29进行交易。
关注Cerus Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CERS新闻
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- TD Cowen重申Cerus股票买入评级，看好增长潜力
- TD Cowen reiterates Buy rating on Cerus stock, citing growth potential
- Cerus at Cantor Global Healthcare: Strategic Growth and Market Expansion
- Cerus stock rating reiterated by BTIG, citing strong Q2 results
- Cerus stock price target maintained at $4 by Cantor Fitzgerald
- Cerus earnings matched, revenue topped estimates
- Cerus stock rises after securing additional $7.2 million DoD contract
- Cerus receives $7.2 million DoD contract amendment for trauma treatment
- Cerus Q4 2024 slides: Positive EBITDA achieved amid 15% revenue growth
- Cerus advances European regulatory review for INTERCEPT RBC system
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Cerus Corporation Celebrates World Blood Donor Day 2025
- Cerus at Goldman Sachs Conference: Pathogen Reduction Leadership
- Cerus Corporation to Participate in the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference 2025
- Cantor Fitzgerald maintains Cerus stock rating due to regulatory approvals
- Cerus to present new INTERCEPT Blood System data at ISBT Congress
- Cerus gains regulatory nods for blood safety device in Europe
- Ceres stock rises despite revenue forecast miss
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
日范围
1.22 1.29
年范围
1.12 2.24
- 前一天收盘价
- 1.26
- 开盘价
- 1.26
- 卖价
- 1.23
- 买价
- 1.53
- 最低价
- 1.22
- 最高价
- 1.29
- 交易量
- 1.339 K
- 日变化
- -2.38%
- 月变化
- -3.15%
- 6个月变化
- -10.22%
- 年变化
- -28.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值