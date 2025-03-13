Moedas / CERS
CERS: Cerus Corporation
1.30 USD 0.07 (5.69%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CERS para hoje mudou para 5.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.24 e o mais alto foi 1.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Cerus Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CERS Notícias
Faixa diária
1.24 1.30
Faixa anual
1.12 2.24
- Fechamento anterior
- 1.23
- Open
- 1.24
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Low
- 1.24
- High
- 1.30
- Volume
- 691
- Mudança diária
- 5.69%
- Mudança mensal
- 2.36%
- Mudança de 6 meses
- -5.11%
- Mudança anual
- -24.42%
