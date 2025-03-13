FiyatlarBölümler
CERS: Cerus Corporation

1.46 USD 0.16 (12.31%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CERS fiyatı bugün 12.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.31 ve Yüksek fiyatı olarak 1.50 aralığında işlem gördü.

Cerus Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.31 1.50
Yıllık aralık
1.12 2.24
Önceki kapanış
1.30
Açılış
1.32
Satış
1.46
Alış
1.76
Düşük
1.31
Yüksek
1.50
Hacim
5.381 K
Günlük değişim
12.31%
Aylık değişim
14.96%
6 aylık değişim
6.57%
Yıllık değişim
-15.12%
21 Eylül, Pazar