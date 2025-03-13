Валюты / CERS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CERS: Cerus Corporation
1.26 USD 0.06 (5.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CERS за сегодня изменился на 5.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.20, а максимальная — 1.26.
Следите за динамикой Cerus Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CERS
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- TD Cowen подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Cerus, отмечая потенциал роста
- TD Cowen reiterates Buy rating on Cerus stock, citing growth potential
- Cerus at Cantor Global Healthcare: Strategic Growth and Market Expansion
- Cerus stock rating reiterated by BTIG, citing strong Q2 results
- Cerus stock price target maintained at $4 by Cantor Fitzgerald
- Cerus earnings matched, revenue topped estimates
- Cerus stock rises after securing additional $7.2 million DoD contract
- Cerus receives $7.2 million DoD contract amendment for trauma treatment
- Cerus Q4 2024 slides: Positive EBITDA achieved amid 15% revenue growth
- Cerus advances European regulatory review for INTERCEPT RBC system
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Cerus Corporation Celebrates World Blood Donor Day 2025
- Cerus at Goldman Sachs Conference: Pathogen Reduction Leadership
- Cerus Corporation to Participate in the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference 2025
- Cantor Fitzgerald maintains Cerus stock rating due to regulatory approvals
- Cerus to present new INTERCEPT Blood System data at ISBT Congress
- Cerus gains regulatory nods for blood safety device in Europe
- Ceres stock rises despite revenue forecast miss
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Дневной диапазон
1.20 1.26
Годовой диапазон
1.12 2.24
- Предыдущее закрытие
- 1.20
- Open
- 1.21
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Low
- 1.20
- High
- 1.26
- Объем
- 1.086 K
- Дневное изменение
- 5.00%
- Месячное изменение
- -0.79%
- 6-месячное изменение
- -8.03%
- Годовое изменение
- -26.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.