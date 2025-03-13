KurseKategorien
Währungen / CERS
Zurück zum Aktien

CERS: Cerus Corporation

1.47 USD 0.17 (13.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CERS hat sich für heute um 13.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.31 bis zu einem Hoch von 1.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cerus Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CERS News

Tagesspanne
1.31 1.49
Jahresspanne
1.12 2.24
Vorheriger Schlusskurs
1.30
Eröffnung
1.32
Bid
1.47
Ask
1.77
Tief
1.31
Hoch
1.49
Volumen
1.913 K
Tagesänderung
13.08%
Monatsänderung
15.75%
6-Monatsänderung
7.30%
Jahresänderung
-14.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K