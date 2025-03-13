Währungen / CERS
CERS: Cerus Corporation
1.47 USD 0.17 (13.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CERS hat sich für heute um 13.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.31 bis zu einem Hoch von 1.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cerus Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.31 1.49
Jahresspanne
1.12 2.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.30
- Eröffnung
- 1.32
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Tief
- 1.31
- Hoch
- 1.49
- Volumen
- 1.913 K
- Tagesänderung
- 13.08%
- Monatsänderung
- 15.75%
- 6-Monatsänderung
- 7.30%
- Jahresänderung
- -14.53%
