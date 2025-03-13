Valute / CERS
CERS: Cerus Corporation
1.46 USD 0.16 (12.31%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CERS ha avuto una variazione del 12.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.31 e ad un massimo di 1.50.
Segui le dinamiche di Cerus Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CERS News
Intervallo Giornaliero
1.31 1.50
Intervallo Annuale
1.12 2.24
- Chiusura Precedente
- 1.30
- Apertura
- 1.32
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Minimo
- 1.31
- Massimo
- 1.50
- Volume
- 5.381 K
- Variazione giornaliera
- 12.31%
- Variazione Mensile
- 14.96%
- Variazione Semestrale
- 6.57%
- Variazione Annuale
- -15.12%
21 settembre, domenica