报价部分
货币 / CBON
回到股票

CBON: VanEck China Bond ETF

22.40 USD 0.12 (0.54%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CBON汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点22.40和高点22.40进行交易。

关注VanEck China Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBON新闻

常见问题解答

CBON股票今天的价格是多少？

VanEck China Bond ETF股票今天的定价为22.40。它在0.54%范围内交易，昨天的收盘价为22.28，交易量达到1。CBON的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck China Bond ETF股票是否支付股息？

VanEck China Bond ETF目前的价值为22.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.28%和USD。实时查看图表以跟踪CBON走势。

如何购买CBON股票？

您可以以22.40的当前价格购买VanEck China Bond ETF股票。订单通常设置在22.40或22.70附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CBON的实时图表更新。

如何投资CBON股票？

投资VanEck China Bond ETF需要考虑年度范围21.33 - 22.70和当前价格22.40。许多人在以22.40或22.70下订单之前，会比较0.67%和。实时查看CBON价格图表，了解每日变化。

VanEck China Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck China Bond ETF的最高价格是22.70。在21.33 - 22.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck China Bond ETF的绩效。

VanEck China Bond ETF股票的最低价格是多少？

VanEck China Bond ETF（CBON）的最低价格为21.33。将其与当前的22.40和21.33 - 22.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CBON在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CBON股票是什么时候拆分的？

VanEck China Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.28和-1.28%中可见。

日范围
22.40 22.40
年范围
21.33 22.70
前一天收盘价
22.28
开盘价
22.40
卖价
22.40
买价
22.70
最低价
22.40
最高价
22.40
交易量
1
日变化
0.54%
月变化
0.67%
6个月变化
1.86%
年变化
-1.28%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8