CBON: VanEck China Bond ETF
今日CBON汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点22.40和高点22.40进行交易。
关注VanEck China Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBON新闻
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
常见问题解答
CBON股票今天的价格是多少？
VanEck China Bond ETF股票今天的定价为22.40。它在0.54%范围内交易，昨天的收盘价为22.28，交易量达到1。CBON的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck China Bond ETF股票是否支付股息？
VanEck China Bond ETF目前的价值为22.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.28%和USD。实时查看图表以跟踪CBON走势。
如何购买CBON股票？
您可以以22.40的当前价格购买VanEck China Bond ETF股票。订单通常设置在22.40或22.70附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CBON的实时图表更新。
如何投资CBON股票？
投资VanEck China Bond ETF需要考虑年度范围21.33 - 22.70和当前价格22.40。许多人在以22.40或22.70下订单之前，会比较0.67%和。实时查看CBON价格图表，了解每日变化。
VanEck China Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck China Bond ETF的最高价格是22.70。在21.33 - 22.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck China Bond ETF的绩效。
VanEck China Bond ETF股票的最低价格是多少？
VanEck China Bond ETF（CBON）的最低价格为21.33。将其与当前的22.40和21.33 - 22.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CBON在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CBON股票是什么时候拆分的？
VanEck China Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.28和-1.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.28
- 开盘价
- 22.40
- 卖价
- 22.40
- 买价
- 22.70
- 最低价
- 22.40
- 最高价
- 22.40
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.54%
- 月变化
- 0.67%
- 6个月变化
- 1.86%
- 年变化
- -1.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8