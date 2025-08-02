- Panoramica
CBON: VanEck China Bond ETF
Il tasso di cambio CBON ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.40 e ad un massimo di 22.40.
Segui le dinamiche di VanEck China Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CBON oggi?
Oggi le azioni VanEck China Bond ETF sono prezzate a 22.40. Viene scambiato all'interno di 0.54%, la chiusura di ieri è stata 22.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CBON mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VanEck China Bond ETF pagano dividendi?
VanEck China Bond ETF è attualmente valutato a 22.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CBON.
Come acquistare azioni CBON?
Puoi acquistare azioni VanEck China Bond ETF al prezzo attuale di 22.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.40 o 22.70, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CBON sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CBON?
Investire in VanEck China Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.33 - 22.70 e il prezzo attuale 22.40. Molti confrontano 0.67% e 1.86% prima di effettuare ordini su 22.40 o 22.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CBON con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck China Bond ETF?
Il prezzo massimo di VanEck China Bond ETF nell'ultimo anno è stato 22.70. All'interno di 21.33 - 22.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck China Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck China Bond ETF?
Il prezzo più basso di VanEck China Bond ETF (CBON) nel corso dell'anno è stato 21.33. Confrontandolo con gli attuali 22.40 e 21.33 - 22.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CBON muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CBON?
VanEck China Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.28 e -1.28%.
- Chiusura Precedente
- 22.28
- Apertura
- 22.40
- Bid
- 22.40
- Ask
- 22.70
- Minimo
- 22.40
- Massimo
- 22.40
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.54%
- Variazione Mensile
- 0.67%
- Variazione Semestrale
- 1.86%
- Variazione Annuale
- -1.28%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8