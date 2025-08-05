KurseKategorien
CBON: VanEck China Bond ETF

22.40 USD 0.12 (0.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CBON hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.40 bis zu einem Hoch von 22.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck China Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CBON heute?

Die Aktie von VanEck China Bond ETF (CBON) notiert heute bei 22.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.54% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.28 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von CBON zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CBON Dividenden?

VanEck China Bond ETF wird derzeit mit 22.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CBON zu verfolgen.

Wie kaufe ich CBON-Aktien?

Sie können Aktien von VanEck China Bond ETF (CBON) zum aktuellen Kurs von 22.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.40 oder 22.70 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CBON auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CBON-Aktien?

Bei einer Investition in VanEck China Bond ETF müssen die jährliche Spanne 21.33 - 22.70 und der aktuelle Kurs 22.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.67% und 1.86%, bevor sie Orders zu 22.40 oder 22.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CBON.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck China Bond ETF?

Der höchste Kurs von VanEck China Bond ETF (CBON) im vergangenen Jahr lag bei 22.70. Innerhalb von 21.33 - 22.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck China Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck China Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von VanEck China Bond ETF (CBON) im Laufe des Jahres betrug 21.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.40 und der Spanne 21.33 - 22.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CBON live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CBON statt?

VanEck China Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.28 und -1.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.40 22.40
Jahresspanne
21.33 22.70
Vorheriger Schlusskurs
22.28
Eröffnung
22.40
Bid
22.40
Ask
22.70
Tief
22.40
Hoch
22.40
Volumen
1
Tagesänderung
0.54%
Monatsänderung
0.67%
6-Monatsänderung
1.86%
Jahresänderung
-1.28%
