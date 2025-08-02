クォートセクション
通貨 / CBON
CBON: VanEck China Bond ETF

22.40 USD 0.12 (0.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CBONの今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり22.40の安値と22.40の高値で取引されました。

VanEck China Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CBON株の現在の価格は？

VanEck China Bond ETFの株価は本日22.40です。0.54%内で取引され、前日の終値は22.28、取引量は1に達しました。CBONのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck China Bond ETFの株は配当を出しますか？

VanEck China Bond ETFの現在の価格は22.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.28%やUSDにも注目します。CBONの動きはライブチャートで確認できます。

CBON株を買う方法は？

VanEck China Bond ETFの株は現在22.40で購入可能です。注文は通常22.40または22.70付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CBONの最新情報はライブチャートで確認できます。

CBON株に投資する方法は？

VanEck China Bond ETFへの投資では、年間の値幅21.33 - 22.70と現在の22.40を考慮します。注文は多くの場合22.40や22.70で行われる前に、0.67%や1.86%と比較されます。CBONの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck China Bond ETFの株の最高値は？

VanEck China Bond ETFの過去1年の最高値は22.70でした。21.33 - 22.70内で株価は大きく変動し、22.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck China Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck China Bond ETFの株の最低値は？

VanEck China Bond ETF(CBON)の年間最安値は21.33でした。現在の22.40や21.33 - 22.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CBONの動きはライブチャートで確認できます。

CBONの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck China Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.28、-1.28%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.40 22.40
1年のレンジ
21.33 22.70
以前の終値
22.28
始値
22.40
買値
22.40
買値
22.70
安値
22.40
高値
22.40
出来高
1
1日の変化
0.54%
1ヶ月の変化
0.67%
6ヶ月の変化
1.86%
1年の変化
-1.28%
