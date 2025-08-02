- 概要
CBON: VanEck China Bond ETF
CBONの今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり22.40の安値と22.40の高値で取引されました。
VanEck China Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CBON株の現在の価格は？
VanEck China Bond ETFの株価は本日22.40です。0.54%内で取引され、前日の終値は22.28、取引量は1に達しました。CBONのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck China Bond ETFの株は配当を出しますか？
VanEck China Bond ETFの現在の価格は22.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.28%やUSDにも注目します。CBONの動きはライブチャートで確認できます。
CBON株を買う方法は？
VanEck China Bond ETFの株は現在22.40で購入可能です。注文は通常22.40または22.70付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CBONの最新情報はライブチャートで確認できます。
CBON株に投資する方法は？
VanEck China Bond ETFへの投資では、年間の値幅21.33 - 22.70と現在の22.40を考慮します。注文は多くの場合22.40や22.70で行われる前に、0.67%や1.86%と比較されます。CBONの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck China Bond ETFの株の最高値は？
VanEck China Bond ETFの過去1年の最高値は22.70でした。21.33 - 22.70内で株価は大きく変動し、22.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck China Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck China Bond ETFの株の最低値は？
VanEck China Bond ETF(CBON)の年間最安値は21.33でした。現在の22.40や21.33 - 22.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CBONの動きはライブチャートで確認できます。
CBONの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck China Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.28、-1.28%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.28
- 始値
- 22.40
- 買値
- 22.40
- 買値
- 22.70
- 安値
- 22.40
- 高値
- 22.40
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.54%
- 1ヶ月の変化
- 0.67%
- 6ヶ月の変化
- 1.86%
- 1年の変化
- -1.28%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8