- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CBON: VanEck China Bond ETF
Le taux de change de CBON a changé de 0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.40 et à un maximum de 22.40.
Suivez la dynamique VanEck China Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBON Nouvelles
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CBON aujourd'hui ?
L'action VanEck China Bond ETF est cotée à 22.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.54%, a clôturé hier à 22.28 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de CBON présente ces mises à jour.
L'action VanEck China Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck China Bond ETF est actuellement valorisé à 22.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CBON.
Comment acheter des actions CBON ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck China Bond ETF au cours actuel de 22.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.40 ou de 22.70, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CBON sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CBON ?
Investir dans VanEck China Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.33 - 22.70 et le prix actuel 22.40. Beaucoup comparent 0.67% et 1.86% avant de passer des ordres à 22.40 ou 22.70. Consultez le graphique du cours de CBON en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck China Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck China Bond ETF l'année dernière était 22.70. Au cours de 21.33 - 22.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.28 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck China Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck China Bond ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck China Bond ETF (CBON) sur l'année a été 21.33. Sa comparaison avec 22.40 et 21.33 - 22.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CBON sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CBON a-t-elle été divisée ?
VanEck China Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.28 et -1.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.28
- Ouverture
- 22.40
- Bid
- 22.40
- Ask
- 22.70
- Plus Bas
- 22.40
- Plus Haut
- 22.40
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.54%
- Changement Mensuel
- 0.67%
- Changement à 6 Mois
- 1.86%
- Changement Annuel
- -1.28%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8