CBON: VanEck China Bond ETF
El tipo de cambio de CBON de hoy ha cambiado un 0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.40, mientras que el máximo ha alcanzado 22.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck China Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CBON News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CBON hoy?
VanEck China Bond ETF (CBON) se evalúa hoy en 22.40. El instrumento se negocia dentro de 0.54%; el cierre de ayer ha sido 22.28 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CBON en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck China Bond ETF?
VanEck China Bond ETF se evalúa actualmente en 22.40. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.28% y USD. Monitoree los movimientos de CBON en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CBON?
Puede comprar acciones de VanEck China Bond ETF (CBON) al precio actual de 22.40. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.40 o 22.70, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CBON en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CBON?
Invertir en VanEck China Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.33 - 22.70 y el precio actual 22.40. Muchos comparan 0.67% y 1.86% antes de colocar órdenes en 22.40 o 22.70. Estudie los cambios diarios de precios de CBON en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck China Bond ETF?
El precio más alto de VanEck China Bond ETF (CBON) en el último año ha sido 22.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.33 - 22.70, una comparación con 22.28 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck China Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck China Bond ETF?
El precio más bajo de VanEck China Bond ETF (CBON) para el año ha sido 21.33. La comparación con los actuales 22.40 y 21.33 - 22.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CBON en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CBON?
En el pasado, VanEck China Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.28 y -1.28% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.28
- Open
- 22.40
- Bid
- 22.40
- Ask
- 22.70
- Low
- 22.40
- High
- 22.40
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.54%
- Cambio mensual
- 0.67%
- Cambio a 6 meses
- 1.86%
- Cambio anual
- -1.28%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8