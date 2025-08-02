- Обзор рынка
CBON: VanEck China Bond ETF
Курс CBON за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.40, а максимальная — 22.40.
Следите за динамикой VanEck China Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CBON
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CBON сегодня?
VanEck China Bond ETF (CBON) сегодня оценивается на уровне 22.40. Инструмент торгуется в пределах 0.54%, вчерашнее закрытие составило 22.28, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBON в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck China Bond ETF?
VanEck China Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.28% и USD. Отслеживайте движения CBON на графике в реальном времени.
Как купить акции CBON?
Вы можете купить акции VanEck China Bond ETF (CBON) по текущей цене 22.40. Ордера обычно размещаются около 22.40 или 22.70, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBON на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CBON?
Инвестирование в VanEck China Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.33 - 22.70 и текущей цены 22.40. Многие сравнивают 0.67% и 1.86% перед размещением ордеров на 22.40 или 22.70. Изучайте ежедневные изменения цены CBON на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck China Bond ETF?
Самая высокая цена VanEck China Bond ETF (CBON) за последний год составила 22.70. Акции заметно колебались в пределах 21.33 - 22.70, сравнение с 22.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck China Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck China Bond ETF?
Самая низкая цена VanEck China Bond ETF (CBON) за год составила 21.33. Сравнение с текущими 22.40 и 21.33 - 22.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBON во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CBON?
В прошлом VanEck China Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.28 и -1.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.28
- Open
- 22.40
- Bid
- 22.40
- Ask
- 22.70
- Low
- 22.40
- High
- 22.40
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 0.67%
- 6-месячное изменение
- 1.86%
- Годовое изменение
- -1.28%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8