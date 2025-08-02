КотировкиРазделы
CBON: VanEck China Bond ETF

22.40 USD 0.12 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CBON за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.40, а максимальная — 22.40.

Следите за динамикой VanEck China Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CBON сегодня?

VanEck China Bond ETF (CBON) сегодня оценивается на уровне 22.40. Инструмент торгуется в пределах 0.54%, вчерашнее закрытие составило 22.28, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBON в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck China Bond ETF?

VanEck China Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.28% и USD. Отслеживайте движения CBON на графике в реальном времени.

Как купить акции CBON?

Вы можете купить акции VanEck China Bond ETF (CBON) по текущей цене 22.40. Ордера обычно размещаются около 22.40 или 22.70, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBON на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CBON?

Инвестирование в VanEck China Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.33 - 22.70 и текущей цены 22.40. Многие сравнивают 0.67% и 1.86% перед размещением ордеров на 22.40 или 22.70. Изучайте ежедневные изменения цены CBON на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck China Bond ETF?

Самая высокая цена VanEck China Bond ETF (CBON) за последний год составила 22.70. Акции заметно колебались в пределах 21.33 - 22.70, сравнение с 22.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck China Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck China Bond ETF?

Самая низкая цена VanEck China Bond ETF (CBON) за год составила 21.33. Сравнение с текущими 22.40 и 21.33 - 22.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBON во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CBON?

В прошлом VanEck China Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.28 и -1.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.40 22.40
Годовой диапазон
21.33 22.70
Предыдущее закрытие
22.28
Open
22.40
Bid
22.40
Ask
22.70
Low
22.40
High
22.40
Объем
1
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
0.67%
6-месячное изменение
1.86%
Годовое изменение
-1.28%
