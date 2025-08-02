- Visão do mercado
CBON: VanEck China Bond ETF
A taxa do CBON para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.40 e o mais alto foi 22.40.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck China Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CBON hoje?
Hoje VanEck China Bond ETF (CBON) está avaliado em 22.40. O instrumento é negociado dentro de 0.54%, o fechamento de ontem foi 22.28, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CBON em tempo real.
As ações de VanEck China Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck China Bond ETF está avaliado em 22.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.28% e USD. Monitore os movimentos de CBON no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CBON?
Você pode comprar ações de VanEck China Bond ETF (CBON) pelo preço atual 22.40. Ordens geralmente são executadas perto de 22.40 ou 22.70, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CBON no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CBON?
Investir em VanEck China Bond ETF envolve considerar a faixa anual 21.33 - 22.70 e o preço atual 22.40. Muitos comparam 0.67% e 1.86% antes de enviar ordens em 22.40 ou 22.70. Estude as mudanças diárias de preço de CBON no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck China Bond ETF?
O maior preço de VanEck China Bond ETF (CBON) no último ano foi 22.70. As ações oscilaram bastante dentro de 21.33 - 22.70, e a comparação com 22.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck China Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck China Bond ETF?
O menor preço de VanEck China Bond ETF (CBON) no ano foi 21.33. A comparação com o preço atual 22.40 e 21.33 - 22.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CBON em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CBON?
No passado VanEck China Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.28 e -1.28% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.28
- Open
- 22.40
- Bid
- 22.40
- Ask
- 22.70
- Low
- 22.40
- High
- 22.40
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- 0.67%
- Mudança de 6 meses
- 1.86%
- Mudança anual
- -1.28%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8